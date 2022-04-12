Erdoğan’ı devirmek uğruna her taklayı atıyorlar! Babacan’a ODTÜ’de şok!

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ihanet’ ettiğini bir çok söylemiyle itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kol kola girdiği CHP’nin yandaş öğrencileri tarafından protesto edildi.

CHP yandaşı öğrenciler protesto etti

ODTÜ’ye giden Ali Babacan, hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız, konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.

Okula almadılar

Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.