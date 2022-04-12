Erdoğan’ı devirmek uğruna her taklayı atıyorlar! Babacan’a ODTÜ’de şok!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek uğruna CHP ile kol kola giren Ali Babacan dersini aldı. ODTÜ’de planlanan söyleşi etkinliğine giden Babacan, CHP yandaşı öğrenciler tarafından okula sokulmadı.
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘ihanet’ ettiğini bir çok söylemiyle itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kol kola girdiği CHP’nin yandaş öğrencileri tarafından protesto edildi.
CHP yandaşı öğrenciler protesto etti
ODTÜ’ye giden Ali Babacan, hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Okul bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, Babacan'a engel oldu. Öğrencilerin sözcüsü olan bir genç kız, konuşma yaparak Babacan'ı 'propaganda yapmakla' suçladı.
Okula almadılar
Daha sonra ise bahçeden 'Babacan gençliğe umut olamaz', 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları yükseldi. Babacan, tüm bu yaşananlar üzerine okula giremedi.