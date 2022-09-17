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Gündem Erdoğan’ı dakikalarca ayakta bekledi! Putin’in heyecanı kameralara böyle yansıdı
Gündem

Erdoğan’ı dakikalarca ayakta bekledi! Putin’in heyecanı kameralara böyle yansıdı

ŞİÖ Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun süre ayakta beklediği anlar ve heyecanı sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 08:36:00 - 2022-09-17 08:42:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant'ta ikili görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yaklaşık bir dakika boyunca ayakta bekledi. Putin, geçtiğimiz aylarda İran'da gerçekleşen görüşme öncesinde de uzun süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta beklemişti.

1 dakika ayakta Erdoğan'ı bekledi

Görüşmeden sonra ise sosyal medyada Putin'in görüşme öncesinde uzun süre Cumhurbaşkanı'nı ayakta beklediği anlar gündem oldu.

Putin, görüşmenin yapılacağı salonda Erdoğan'ı 1 dakika boyunca ayakta beklemesi ve heyecanlı halleri dikkat çekti.

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