Erdoğan'ı çağırmışlardı, Arınç gitti

Mehmet Akif Ersoy’un yayınladığı, günümüzde de Ersoy ailesinin katkılarıyla çıkan Sebilürreşad dergisinin Cumartesi Konferansları'nın bu hafta konuğu Gazeteci-Yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu oldu.

Konferansa katılımını önceki gün tetikçi odatv’ye değerlendiren Cevizoğlu, “Cumhurbaşkanını davet etmek isterdim” demişti.

Cevizoğlu, “Fazıl Say’ın konserine giden Cumhurbaşkanının benim konuşma yapacağım salona gelmesini çok isterdim” diyerek Erdoğan'ı davet etmişti.

"Benlik, kimlik, varoluş ve toplumsal denetim” üzerine bir konuşma yapan Cevizoğlu'nun konferansı Sebilürreşad Dergisi'nin Ankara'daki genel merkez Mehmet Akif Ersoy Konferans salonunda gerçekleşti.

Arınç gitti

Konferans için ayrılan salon tümüyle davetlilerce dolarken, misafirler arasında TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve 21 ve 22. Dönem Amasya Milletvekili Akif Gülle, HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya, bir çok STK Temsilcisi, çok sayıda yazar, şair ve davetli katıldı.

Konferans öncesi açılış konuşması yapan Sebilürreşad dergisi genel yayın yönetmeni Fatih Bayhan, davetlilere Sebilürreşad'ın tarihçesini anlatırken, "Konferanslar dizisini iki aydır başlattık. Sebilürreşad Akif üstadımızın kuruculuğunu yaptığı bir dergidir. 1908'den bugüne hiç bir vakit tek sesli bir koro oluşturmamıştır. Fikri ve düşüncesi olan bu ülkenin münevver, irfan ve ilim erbabına her daim kapılarını açık tutmuş ve fikir alış verişine oldukça önem vermiştir. Onun takipçileri olarak bugünde Sebilürreşad Dergisi olarak bizler, ülkemizin kutuplaştırıldığı ve farklılıkların çatışmaya dönüştürülmek istendiği bugünlerde birbirimizi dinlemeye, anlamaya ve ifade etmeye ihtiyaç duyduğumuzu yeniden görmüş ve ‘mahalle baskılarına’ aldırmadan, ‘mahalle iletişimi’ni başlatmıştır. Yayın kurulu başkanımız Recep Garip ve yayın kurulu üyelerimizin ortak kararı olarak yürüttüğümüz bu programların tümü ülkemizin öncülüğünde ittihad-ı islam'ın yeniden birliği ve beraberliğini hedeflemiştir” dedi.

"Siyasi konuşma yapmak üzere gelmedim"

Daha sonra Sebilürreşad Düşünce kürsüsüne davet edilen Hulki Cevizoğlu, davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Akif'in dergisine gelmek, burada bu havayı teneffüs etmek güzel. Davet geldiğinde merak ettim ve bugüne kadar yazdığım yazılarımda Mehmet Akif'e ne kadar atıf yaptığıma dair kısa bir çalışma yaptım. Gördüm ki yüzlerce yazımda Akif'in şiirlerine, sözlerine gerektiği yerde birçok atıf yapmışım” dedi. Bir kaç gündür Sebilürreşad'daki konferansıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanının kendisini dinlemeye davet etmesiyle de gündem oluşmasına değinen Cevizoğlu, "Akif dostu birisi olarak Akif'in dergisine gelmemin neresi şaşırtıcıdır? Ben buraya siyasi bir konuşma yapmak üzere gelmedim, akademik çalışmalarım var. Sosyoloji ve psikoloji ağırlıklı çalışıyorum. Okuyor, yazıyor ve konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Bugün bu akademik çalışmalarımla ilgili bir konuşma yapacağım. Program duyurusunda da belirttiğimiz gibi, ‘Benlik, kimlik, varoluş ve toplumsal denetim’ başlıklı bir konuşmam olacak” dedi.

Benlik duygusunun insanın yaratılışıyla başladığını belirten Cevizoğlu şöyle konuştu:

"Kimlik, varoluş mücadelesi’ kişinin bu evrende kendisini inşa etme süreciyle beraberdir. İnsanın benliği, hangi yaşta, çağda olsa da değişmemiştir. Sümerolog Muazzzez İlmiye Çığ'ın Ludingirra adlı kitabında Sümerler döneminde bir kayıt dikkatimi çekmişti. Orada uzunca bir metin yazan Ludingirra adlı Sümerli öğretmen sonunda ‘acaba bu metni okuyan birileri olacak mı?’ diye not düşüyordu. Bu satırları okuyunca çok duygulanmıştım. Düşünsenize 3 bin yıldan eski bir metni, Ludingirra’nın yazılarını, bugün hepimiz, Sayın M. İlmiye Çığ sayesinde okuyabiliyoruz. Aslında bugün sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarla ‘varoluş’ ve ‘kimlik’ inşa etmeye çalışmamızla nasıl paralellik arz ediyor görebiliyorsunuz. İnsanların gittiği mekânları, restoranları ‘ben buradayım’ diye yer bildiriminde bulunması, bunu tanımadığı insanlarla bile paylaşması ‘Ben de oradaydım’ duygusu ile varlığını, varoluşunu gerçekleştirmesidir. Sonuçta insan var olmak için özel yaşamını bile başkalarıyla paylaşma durumuna gelmiştir. Ve artık, insan olmak niceliksel, sayısal, rakamlar bir ölçüye vurulur olmuştur. Bu da insanların özne olmaktan çıkıp, nesneleşmesi, kendisini nesneleştirmesi demektir. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımların kaç kişi tarafından görüntülendiği, favori ya da beğeni aldığı kişilerin varlığının kanıtı olmuştur adeta. Bir kişi ilgi göstermiş ise yok, bin kişi gördü gişe var olmaktadır!”

Konuşmasında zaman zaman yaşadığı siyasi ve sosyal hadiselerden örnekler aktaran Hulki Cevizoğlu, "bir dönem Ecevit'in partisine (DSHP) genel başkan olmam için Rahşan Hanım beni aradı. O sırada Çanakkale’de bir konferanstaydım. Acele görüşmemiz lazım, dedi. Çanakkale’den dönünce yanına gittim. Bana niçin genel başkanlık teklif ettiğini sordum. Dedi ki, ‘Biz anket yaptırdık, tabanımız sizi genel başkan olarak görmek istiyor.’ Gerçekten şaşırdım, ama "benliğimi" de besleyen bir görüşmeydi. İçimden kabul ettiğim halde, ertesi gün yanıt vereceğimi söyledim... Bir başka olay Hürriyet'te Başbakanlık muhabiri yaptığım dönemli ilgili. Asil Nadir Güneş gazetesini almış, herkes yüksek ücret var diye oraya geçmeye çalışıyor. Ben de gencim, bana da teklif geldi, ancakHürriyet gazetesi malum güçlü bir gazete, maaşı az ama, itibarı yüksek. Güneş'ten teklif gelince gittim Ankara temsilcisine istifamı verdim ama içimden ‘İnşallah kabul etmez’ diyordum” dedi.

Arınç'tan açıklama

Hulki Cevizoğlu konuşmasını dinleyicilerin sorularıyla noktaladı. TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç da söz alarak konuşmasından dolayı Cevizoğlu'na teşekkür ederek, "Sebilürreşad hakikaten düşünce ve irfan geleneğimize büyük ve değerli katkılar sunuyor. Bu konferanslarla bunu bir kez daha gördük. Ben şahsen çok istifade ettim. Hatta bu konunun bir başka Cumartesi konferansıyla başka noktalarını da anlatması için Hulki Beyden rica ediyorum. Eğer Sebilürreşad'In da davetli takvimi uygunsa tekrar dinlemek isteriz” dedi. Program sonunda Sebilürreşad Dergisi genel yayın yönetmeni Fatih Bayhan, Cevizoğlu'na sunumu için teşekkür ettikten sonra Sebilürreşad yayınlarından çıkan Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserini hediye etti.