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Erdoğan'dan zafer buluşması

Ağustos ayının 'Zaferler ayı' olduğunu söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos'ta Malazgir Zaferi'nin 948. yıl dönümünün kutlamalarına katılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise Beştepe'de geniş katılımlı bir resepsiyon verecek.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
Erdoğan'dan zafer buluşması

Yerel seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyaretini hafta sonu baba ocağı Rize'ye yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları için 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Başkan Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile katılacağı kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. 

İncelemelerde bulunacak

Başkan Erdoğan'ın burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği 'Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki inşaat çalışmalarını da incelemesi bekleniyor. Erdoğan, daha sonra Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılacak. Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt konuşmalarında 'birlik ve beraberlik mesajları' vermesi planlanıyor. 

Geniş katılımlı zafer buluşması

Hürriyet'in haberine göre, Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünde ise ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe'de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın 30 Ağustos akşamı ise Beştepe'de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor, sanat camiasından isimlerin davet edileceği geniş katılımlı bir resepsiyon vermesi planlanıyor. 

"Zafer" mesajı

Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyleyerek, "İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" demişti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
  1. Rize
  2. Muş
  3. Bitlis
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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