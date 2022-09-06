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Gündem Erdoğan'dan Yunanistan'a askeri operasyon mesajı: Sabrın da bir sonu var
Gündem

Erdoğan'dan Yunanistan'a askeri operasyon mesajı: Sabrın da bir sonu var

Bosna Hersek'te ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yunanistan'a askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu?" sorusuna " Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir." diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:48:00 - 2022-09-06 16:50:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Soru cevap bölümünde Başkan Erdoğan'a Yunanistan'ın gayrimeşru eylemleri hatırlatılarak TEKNOFEST'teki açıklaması soruldu.

"Sabrın da sonu var"

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın gayrimeşru eylemlerine sert tepki göstererek, bir uyarıda daha bulundu.

Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım rüya değil... Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, bir gece ansızın gelebiliriz. Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu selamettir. Sabrın sonu geldiğinde de biz de gereğini yaparız." dedi.

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