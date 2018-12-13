Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı, birimlerin seferber edilmesi talimatını verdi.

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