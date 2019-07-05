Erdoğan'dan yeni parti açıklaması

Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni parti iddialarına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların böyle bir çalışması varsa o da ayrı konu. Biz de bu haberleri sizlerden duyuyoruz. Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Başkaları ayrıldı onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Reyhanlı'daki patlama

Başkan Erdoğan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin "Aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımızın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Bunun gerisinde olduğu konusunda çalışma yapılıyor. Neticesi ortaya çıkacaktır. Terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi.

Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, "Ağustos sonu eylül başı gibi bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip başta İdlip olmak üzere bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. İdlib'le ilgili olarak Rusya ve Türkiye olarak tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.