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Siyaset Erdoğan'dan yatırımcılara flaş çağrı! "Farkına varın" deyip duyurdu
Siyaset

Erdoğan'dan yatırımcılara flaş çağrı! "Farkına varın" deyip duyurdu

Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde video konferans yöntemi ile açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:51:00 - 2020-12-07 14:00:24
Erdoğan'dan yatırımcılara flaş çağrı! "Farkına varın" deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde video konferans yöntemi ile açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Covid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor.

Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını, ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

Ülkemizin, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışındaki uluslararası yatırımcılara önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum.

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasında sadece son iki yılda 27 basamak ilerleme kaydettik.

2002'den bu yana çektiğimiz 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımı, uluslararası girişimcilerin Türkiye'ye güveninin tezahürü olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla 'yabancı' yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara 'gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın' diyorum.

Hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz.

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