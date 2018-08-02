0553 313 94 23

Erdoğan'dan YAŞ öncesi terör vurgusu

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada terör örgütleriyle mücadele vurgusu yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:23
Erdoğan'dan YAŞ öncesi terör vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılacak ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından Anıtkabir'deki tören başladı.

Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Başkan Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Anıtkabir
  3. Yüksek Askeri Şura

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak