Erdoğan'dan 'Whatsapp' talimatı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanları için ortak Whatsapp grubu kurulması talimatı verdiği öğrenildi.11 Eylül 2019 Çarşamba 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanlarıyla yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi" dedi.
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