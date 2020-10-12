Erdoğan'dan vefat eden Başkan Bulut için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.