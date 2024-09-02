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Medya Erdoğan'dan "tuzak" uyarısı! Provokasyonlara geçit yok
Medya

Erdoğan'dan "tuzak" uyarısı! Provokasyonlara geçit yok

Yeniakit Publisher
2024-09-02 17:00:00 - 2024-09-02 14:04:51
Erdoğan'dan "tuzak" uyarısı! Provokasyonlara geçit yok

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında toplumdaki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiğini aktardı. Fıçıcı, Erdoğan’ın toplumsal birliği ve huzuru korumanın önemine vurgu yaptığını ifade etti. Siyasi kışkırtmaların milletin birliğini bozabileceğini belirten Fıçıcı, şunları kaydetti:

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında toplumdaki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiğini aktardı. Fıçıcı, Erdoğan’ın toplumsal birliği ve huzuru korumanın önemine vurgu yaptığını ifade etti. Siyasi kışkırtmaların milletin birliğini bozabileceğini belirten Fıçıcı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuştu.

Çok önemli mesajlar verdi.

Huzur ve güven ortamını sabote etmeye yönelik tehditlere dikkat çekti.

Hukuk, demokrasi ve meşruiyet zemini vurgusu yaptı.

Faydasız tartışmalardan uzak durma uyarısında bulundu.

Toplumun sinir uçlarıyla oynayan kışkırtmalar...

Siyaset kurumunun itibarına gölge düşüren kirli dil...

Dilinden, kaleminden, klavyesinden nefret akan, zehir akan beşinci kol aparatlarının tuzağı...

İç cepheyi sarsmaya yönelik provokasyonlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki bu ifadeler aslında yeni bir sürecin işareti...

İki yönü var.

BİR: Kışkırtma çabaları devam edecek, milleti birbirine düşürmek için her türlü provokasyona girişenler yine boş durmayacak. Farklı kesimler arasında kutuplaşmayı daha da derinleştirmeye dönük nefret söylemlerinin dozu artacak.

İKİ: Kitleleri etkileyebilen çevrelerden gelecek kışkırtıcı tavırların tuzak olduğu bilinmeli. Bunlara karşı akıllı, sakin, hukuk ve demokrasi zemininde kalarak mücadele edilmeli. Türkiye'nin birliği, beraberliği ve 85 milyonun kardeşliği esas olmalı. Sahte ve gereksiz tartışmalarla farklı görüş sahiplerinin birbirlerini örselemesine fırsat verilmemeli."

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