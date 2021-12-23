Erdoğan'dan Türk Yahudi Toplumu üyeleri ile önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyeleri ile bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Türkiye ilişkilerinin bölge istikrarı ve barışı açısından önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, kabuldeki konuşmasına, "Türk Yahudi Toplumu'nun kıymetli üyeleri, İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı'nın saygıdeğer mensupları, değerleri misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın İshak İbrahimzadeh'e bu güzel buluşmaya vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında, kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm Musevileri, şahsım ve milletim adına gönülden selamlıyorum." sözleriyle başladı.

Yahudilerin İstanbul'a katkıları

Konuklarının ülkede geçirdikleri süre zarfında Türkiye'nin zengin kültürünü, kadim tarihini, ülkedeki barış ve hoşgörü iklimini bizzat müşahede etme fırsatı bulacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye Hahambaşılığının desteğiyle İstanbul'da bir araya geldiğinizi de memnuniyetle öğrendim. İstanbul'umuzun bu buluşma için en anlamlı şehirlerden biri olduğu aşikardır." dedi.

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra şehrin kültürel zenginliğini artırmak için Haliç'in iki yakasında ikamet eden Yahudi cemaatlerini İstanbul'a davet ettiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet ederek İstanbul'a gelen Yahudilerin bu benzersiz şehrin hayatına büyük katkı sağladığını vurguladı.