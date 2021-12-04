Erdoğan'dan TÜİK provokasyonuna ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor.

Siirt'te gövde gösterisi

Törene yoğun ilgi gösteren vatandaşlar adeta gövde gösterisi yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteklerini bir kez daha gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Bugün de elimiz boş gelmedik

Tekrar Siirt'te olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin. Maşallah Siirt bu ne hal böyle... Siirt bu ne coşku böyle... Bu şehrin hısmı olmakla iftihar etmeyi sürdüreceğim. Hayatımın önemli noktalarında Siirt bana eşlik etti.

Siirt'te okuduğum bir şiir sebebiyle hapse atılarak siyasi hayatımı sona erdirmek istediler. Sonra bin bir mücadele ile yeniden döndüğünüz ülke ve millete hizmet yolunda başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Yiğit düştüğü yerden kalkar... Bu sözü hayata geçiren Siirt demokrasi ve kalkınma mücadelemizde de hep yanımızda oldu. Biz de Siirt'in gelişme için ne gerekirse yaptık. Bugün de elimiz boş gelmedik.

Şehrimize kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyonu geçen 75 kalem eser ve hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Gençlerimiz bilmez 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversite var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş ve geliş...

7500 kişiye iş sağlanacak

50 bin ton sonra 150 sonra 250 bin tona çıkacak tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır. Fabrikalarımız da en kısa sürede tamamlanacak. Proje bittiğinde 400 milyon dolarlık yatırım bedeline ulaşacak. Ülkemizin çinko ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. İlk olarak 500 kişiyle olan istihdam 3 bin kişiye çıkacak sonrasında ise 7500 kişiye iş sağlanacak.

Çinko ithalatı için 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. Artık terörü teröristlerin saldırılarını değil, üretim ve istihdamı konuşacağız.

İnsanlar artık iş ve aş için başka yerlere gitmeyecek. Bu tesisin inşaatını temel atma töreninin üzerinden 18 ay geçmeden tamamlanması da önemlidir. Toplu açılış törenimizde barajımızı da hizmete açıyoruz. Şirvan Barajı enerjiye katkıda bulunacak. Zarova Köprüsü'nü de bugün açıyoruz.

Değerli kardeşlerim bizim gündemimizde ülkemize daha fazla eser kazandırmak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız var. Bu ülke insanların inançlarını yaşamasını engellemek için hoyratça üzerine gelindiği, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlardan mahrum bırakıldığı günlerden geçti.

"Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil"

Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirdiğinden bizden asırlık engelleri aşmamızı bekledi. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle bu engellerin üstesinden geldik. Sevgili gençler maalesef ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat Merkez Bankası'ndan randevu istiyor. Merkez Bankası ona göre bağımsız değil ya... Merkez Bankası bu beyefendiye randevu veriyor. Gidiyor Merkez Bankası'ndan brifing alıp dışarı çıkıp aleyhine konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi bak sana randevu verdiler..

Bunlarda edep adap yok. TÜİK randevu almadan oraya da gitmek istedi. Ve TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır utanır, bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. N'oldu? Randevu vermediler... Randevusuz olarak kapıda gösteri yaptı. Bak Bay Kemal devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Bunları bileceksin. Sen terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz da gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir. Buralara rastgele gidemezsin, gidemeyeceksin de... Devletin kurumları yapmaları gereken açıklamaları yapıyor.

Hiç merak etmeyin biz dimdik ayaktayız. Siz yeter ki bize bu gücü verin. Baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alandaki alt yapımızı insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik.

Siz TEKNOFEST gençliğisiniz

Gençler ben sizleri çok seviyorum. Siz TEKNOFEST gençliğisiniz. TEKNOFEST gençliği olarak yapay zekayı siz oluşturacaksınız. Bay Kemal'in dediği gibi değil siz AK Parti'nin yeni dizayn ettiği TEKNOFEST gençliği olarak inşallah geleceğe hazırlanıyorsunuz. Buna hazır mıyız? Maşallah...

Tüm neticeler ortaya koyduğumuz eserlerden istisnasız insanların tamamı yararlanacak. Tek güvencemiz Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğidir. Herkes destek vermek zorunda değil ama hiç olmazsa köstek olunmamasını beklemenin hakkımız olduğunu düşünüyorum.

Birilerinin tek mesaisi ülkemize kazandırdığımız her eseri engellemeye çalışmak olmuştur. TÜİK dünyada ilk 20 içinde yer alan bir kuruluştur. Geçmişleri milletimizin inancına kültürüne tarihine değerlerine uyguladıkları faşizan baskılarla dolu bir kesim var. Bunların ülkede bizim eserimizdir diyecekleri tek eserleri tek dikili ağaçları yoktur.

Bunun adı siyaset değildir

CHP'nin hem merkezi olduğu zihniyet siyaset adı altında milleti ve devleti tahkir edecek işler yapıyor. Devletin başındaki zat da bize gücü yetmeyince yasalar dışında hareket etme, devlet memurlarına saldırmaya başladı. Öğretmenlere saldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine dişi geçmiyor ama memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Bunun adı siyaset değildir. Siyaset yanına topladığın azgın grupla TÜİK ve Merkez Bankasını basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek hiç değildir. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilse doldururduk diyor sen önce topladığın rakamlar ortada. Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti kirletiyor.

2023'te milletimiz derslerini verecek

Bu gençliği görüp 2023 için ne diyebilirim... 2023 için zafer bizim... Bu zat bizim sıkletimiz değil, tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Hala pişkince orada oturmaya devam etmiştir. Buna rağmen kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez. Ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Memurumuza, işçimize, çiftimize sataşırsa karşısında bizi bulur. gitsin kendi çöplüğünde eşelensin.

Gece gündüz çalışıyoruz. Bu zat küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koşuyor. Siyaseti çirkeflik sananların ülkeye hayrı dokunmaz. Bunların yanında terör örgütünün beslediği malum parti var. Ülkeye söyleyecek sözünüz yoksa devletin memuruyla uğraşmayı bırakın. Gayri milli diyor kime... Erdoğan'a oy verene... Erdoğan'a bu milletin yüzde 52'si oy verdi. Sen kimsin... Adama ne derler hadi oradan... Sen önce seçim kazanma nedir onu öğren... Bırakın yalan yanlış bilgilerle insanları töhmet altına sokmayı...

Bunların daha siyasette kimlerle yürüdüğünü söylemeye cesareti yok. Terör örgütü beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? Siirt bunlara gereken dersi verecek.

Bu kadar vizyonsuz bir ekip ülkenin bölgesel çıkarlarını nasıl savunacak... Hepsini 3 günde şamar oğlanına çevirirler. Milletimiz her seçimde şamar oğlanına çeviriyor ama anlamamazlıktan geliyorlar. İnşallah 2023'te milletimiz derslerini verecek.

Ülkemiz gelişmiş ülkeler ligine çıktı. TÜİK'e karşı çıkıyorsun OECD'ye mi karşı çıkıyorsun. Bu yıl sonu itibariyle 10 olarak gösteriyorlar. En yüksek büyüme oranını biz yakaladık biz. IMF düzenini bize dayatanlar rahatsız oldu. CHP IMF'cidir. Otel kulislerinde kulis atanlardandır. 23,5 milyar Dolar borcumuz vardı. 2013'te son taksiti ödedik. İşi bitirdik... Bunlar IMF'cı... Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 126 milyar dolar oldu.

Bu CHP arkasındaki boş tenekeyle ne diyorlar biz şuraya çıkardık. Benim Başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Ya Başbakan benim imzayı ben atıyorum, insan utanır...

Cudi'ye huzur geldi mi... Siirt'te geceleri 10-12 sokağa çıkıyor mu? Bunları beraber yaptık. Son 3 yıldır ekonomimizle saldırıyorlar. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları takip ediyoruz. Çözecek adımları atıyoruz. Bay Kemal ne diyordu gel faizi 1'e indir destek vereceğiz. Aynı Bay Kemal yüksek faiz diyor. Bunlar akşam başka sabah başka... Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de... Bu Nas'tır Nas... Faiz zengini zengin fakiri fakir yapar.