Erdoğan'dan tokat gibi sözler: Buradan bir kez daha ikaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, darbe imalarında bulunan CHP'li isimlere sert çıktı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Darbe özlemi ile yanıp tutuşuyorlar

Dünyanın özellikle salgın sonrası hiçbir bakımdan asla yeniden eskisi gibi olamayacağı bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bu sürecin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yeni bir uyanışa vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde maalesef tek parti döneminden beri bu millete maddi manevi zulmeden bir anlayışın örnekleri ile karşılaşıyoruz. Milli irade, demokrasi, hak, hukuk adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.

CHP'li yöneticilerin son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan tablo bize bunları söylüyor.

15 Temmuz'daki derse rağmen aynı yolda ısrar ediyorlar

Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyor. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli iftira atılarak insanların mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz.

Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. Yardımcılarına, il başkanlarına hal böyle olunca diyecek söz bulamıyoruz. Biz kadınları, gençleri siyasi karar alma mekanizmalarında etkin şekilde yer almaya davet ederken bu tür kötü örneklerin gayretimizi sekteye uğratmasına asla izin veremeyiz.

Buradan bir kez daha ikaz ediyorum

CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerindeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milleti sizi ne o sandıktan çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere fırsat tanır.

Ne kadar bozguncu, sapkın ve azgın varsa onlarla bir oldunuz

Siz bu milletin tarihine, kültürüne, gönül dünyadaki sızılara saygılı değilsiniz. Bu ülkede ne kadar bozguncu, sapkın ve azgın varsa onlarla bir oldunuz, asla milletin safında yer almadınız. Sizin tarihi, ahlaki nirengi noktanız, omurganız, davanız, kavganız var. Siz mitolojideki düşmanlıktan, nefretten, acıdan beslenen yaratıklar gibisiniz. Ne bu millete en küçük faydanız olmadığı gibi verdiğiniz zararların haddi hesabı yok.

Şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz

Deprem olur bina yıkıntılarının altında kalan insan sayısını çok göstermek için canhıraş bir şekilde uğraşırsınız. Ekonomimize saldırı olur siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde bayrak, dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken siz televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsanız. Şehit sayısını yüksek göstermek için binbir yalan uydurursunuz. Harekatlar düzenleriz siz eli kanlı diktatörlerin ve teröristlerin yanında yer alırsınız. Salgın olur, siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiğini, malzeme ve ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz. Ülkemizin ve özellikle milletimizin hayrına olan hiçbir meselede işin ucundan tuttuğunuz, ne de hakkı söylemek babında tek kelime söylemediniz.

Her hizmeti tepe tepe kullanır...

Marmaray, şehir hastanelerinden kadar her hizmeti tepe tepe kullanır ama zehirli dilinize bunları söylemekten geri durmazsınız.

Bu zihniyetin artık sonu gelmiştir

45 gün içinde kurmayı başardığımız hastaneyi dahi 14 milyar lira uçtu diye karalamaya kalkan bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Şehir hastanelerini yıllarca kara delik olarak yaftalayanlar son iki hafta yaşananlardan beri en küçük pişmanlık alameti göstermedi, gösteremezler, o kişilik meselesidir. İstanbul Havalimanı'nı hala hazmedemediklerini görüyoruz.

Polemik malzemesi yapmak uğruna insanların haysiyetlerine ve ailelerine saldırarak girdikleri vebalinde olmadıklarını biliyoruz. İnsanlık nasıl Kovid-19'u eninde sonunda yenecekse inşallah bu bağnaz zihniyeti milletimiz tarihe gömecektir.

Teröristlerin tepelerine biniyoruz

Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken, ülkemizin, milletimizin güvenliği ile ilgili konularını yakından takip ediyoruz. Terör örgütü Türkiye'nin salgınla mücadeleye yoğunlaşmasını sınır içi ve dışında saldırılarını arttırarak fırsata çevirmeye çalışıyor. Ülkemiz içinde sayıları çok azalmış olmakla birlikte hala varlıklarını sürdüren kılıç artığı teröristlerin eylem arayışlarına izin vermiyoruz. Güvenlik güçlerimiz 365 gün ve 24 saat teröristleri takip ediyor bulduklarında tepelerine biniyor.

Kuzey Irak'ta ve yurt dışında teröristlerin her adımını takip ediyoruz. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor anında müdahale ediyoruz.

Daha fazla sabretmeyeceğiz

Bu konuda hiçbir ülkenin sözünü tam manasıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Güvenli bölgelerimizin sürekli taciz edilmesine, saldırıların anlaşmalar hilafına artarak sürdürülmesine daha fazla sabretmeyeceğiz. Terör örgütünün ve rejimi onların hamiliğine soyunanlar kontrol edemeyecekse kendi gücümüzle hepsini yola getirmesini biliriz.