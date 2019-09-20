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Erdoğan'dan tepki: Ne demek arena?

Şehircilik anlamında kendilerinin 'farklı' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapalı spor salonuna arena ismini veriyorsunuz. Ne demek arena? Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz?" diye konuştu.

20 Eylül 2019 Cuma 19:58
Erdoğan'dan tepki: Ne demek arena?

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devleti ve şehri yaşatmanın yolunun insanı yaşatmaktan geçtiğini ifade eden bir medeniyetten söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne demek arena?"

"Şehircilik anlamında kendilerinin 'farklı' olduğunu belirten Erdoğan, "Kapalı spor salonuna arena ismini veriyorsunuz. Bir çoğunun ismini değiştirdik. Ne demek arena? Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz? Biz bunları değiştirdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur. Şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de talebeye benzetebiliriz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri birer mekteptir.

Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımızda bu yok. Amerika keşfedilmemişken İstanbul her anlamda dünyanın merkeziydi.

"Dikey değil, yatay mimari"

Sözlerinin devamında dikey değil, yatay mimari konusunda ısrarcı olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Göğe değil toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Hem dönemin izlerini koruyacak, hem de modernizmi yansıtacak şehirler kuracağız. Geleceğin dünyasında şehir kültürünü, ruhunu korumuş devletler arasında yer alacağız. Kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla hatmedeceğiz. Elimizdeki imkanları, hedeflerimiz doğrultusunda en etkin şekilde kullanarak ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 19:58
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. arena

YORUM YAZ

  • AviniAvini2 dk önce
    Abdullah efendi .arena kelimesi Yunanca bir kelime dir elbette sayın cumhurbaşkanım doğru söylüyor
  • AbdullahAbdullah26 dk önce
    Arena Türkçe değilmiş, te allam, sanki spor yada salon Türkçe.

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