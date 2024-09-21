Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Biz hazırız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zirveye hitabımda BM güvenlik konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere reform ihtiyacına dikkat çekeceğim. Daha kapsayıcı ve etkili bir yapılanmanın altını çizeceğim. Türkiye'nin bu konudaki desteğini beyan edeceğim. 24 Eylül salı günü BM genel kuruluna hitap edeceğim.

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. Yaklaşan kış mevsimi Gazze'deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak.

İsrail hükümeti Nazi imha kampına çevirdiği Gazze'deki 2 milyon insanı ya bombalarla ya da açlık ve susuzlukla katlediyor.

SURİYE İLE GÖRÜŞME

Türkevi inşallah bu defa çok farklı görüşmelere, çok farklı ilişkilere vesile olacaktır. Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini ortaya koyacağız. İsrail'in terör devleti olduğunu da ortaya koyacağız.

BM'deki konuşmamda ifade edeceğim. Bu gerginliğin sona ermesi, Suriye topraklarının tamamında huzurun sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımları söyleyeceğiz. Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Karşı taraftan haber bekliyoruz, biz buna hazırız. Bu birlikteliği bir an önce geliştirelim istiyoruz.

"BİDEN İLE PLANAN BİR GÖRÜŞME YOK"

Ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Bu kesinleşmiş değil. Ana gündem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve oradaki temaslar var. Biden ile planlanan ikili bir görüşmemiz yok.