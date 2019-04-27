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Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii açıklamasına cevap verdi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:12
Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camii ve doğuda kurulan üniversitelerin israf olduğunu savunmasına yönelik çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, "Malum partinin başındaki zat çıkıp hizmetimizi kötülemek için olmadık sözler söylüyor." dedi.

"Elimi kirletmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çamlıca Camii'ni bir kere doldursunlar ellerini öperim" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na cevap verdi. Erdoğan, "Elimi öptürmem, temiz elimi kirletmem" dedi.

"Tabelası var, binası yok"

Erdoğan, "Malum partinin başındaki zat çıkıp hizmetimizi kötülemek için olmadık sözler söylüyor." diye konuştu. Karamollaoğlu'nun "üniversite var öğrencisi yok" eleştirisini hatırlatan Erdoğan, "Sormazlar mı tabelası var, binası yok" dedi. 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:12
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kızılcahamam
  4. Çamlıca Camii

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