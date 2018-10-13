0553 313 94 23

Erdoğan'dan sosyal medyadan Trump'a cevap

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla ABD Başkanı Donald Trump'ın casus Brunson tweetine cevap verdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:27
Erdoğan'dan sosyal medyadan Trump'a cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla ABD Başkanı Donald Trump'ın Brunson tweetine yanıt verdi.

Erdoğan: "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür." dedi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
    1. ABD askerleri Gaziantep'te! İlk..
    2. Dilipak'a skandal soruşturma! Adnan..
    3. Hatay'da orman yangını
    4. 1 ülke 7 ilden geçti, Gaziantep'e..
    5. 'Konya'da da veriler silindi'
    6. Erdoğan'dan sosyal medyadan Trump'a..
    7. Uzmanlar uyardı! 'Grip şakaya gelmez'
    8. 0-6 yaş evinde güvende değil
    9. Bebekler için ‘ek gıda’
    10. Dışişleri'nden İsrail'e kınama!
    11. Okul müdürü, görev başında kalp krizi..
    12. Sirkenin öyle kullanım alanları var ki!
    13. Burdur'da muvazzaf astsubay FETÖ'den..
    14. Su pompasını tamir ederken elektrik..
    15. Van'da kanser köpeğe kemoterapi
    16. Dışişleri'nden Afganistan’daki terör..
    17. ‘Sen - ben..’ idik ‘BİZ’ olduk
    18. Manisa'da tomobil uçuruma yuvarlandı:..
    19. Azerbaycan'da Rusça tartışması:..
    20. Malezya'da ara seçimin galibi İbrahim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!