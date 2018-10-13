Erdoğan'dan sosyal medyadan Trump'a cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla ABD Başkanı Donald Trump'ın Brunson tweetine yanıt verdi.

Erdoğan: "Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür." dedi.