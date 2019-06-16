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Erdoğan'dan Selman'a flaş çağrı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesi konusunda İran ile bir görüşme yaptıklarını belirterek bölgede Suudi Arabistan'ın sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bu tarihi bir sorumluluktur. Bundan kaçan, gelecek nesillere bunu anlatamaz" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 01:48
Erdoğan'dan Selman'a flaş çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının Filistin meselesini görmezden geldiğini belirterek Suudi Arabistan'a çağrıda bulundu.

Tacikistan dönüşü Yeni Akit Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi.

"Bu tarihi bir sorumluluktur"

Erdoğan, Filistin konusunda Suudi Arabistan'a büyük iş düştüğünü belirterek, "BM Genel Kurulu’ndan çok önemli bir kararı çıkarttık. Demek ki isteyince oluyor. Bütün mesele o. Ama bir Arap Ligi’nden bugüne kadar Filistin meselesinde çok sıkı bir duruş maalesef göremedik. ‘Yüzyılın Anlaşması’ deniliyor. Burada da İİT üzerinde çok büyük sorumluluk var. Bu konuyu hafife alamayız. Bölge ülkeleri olarak üzerimizde önemli sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Hatta ben biraz daha ileri gidiyorum. Suudi Arabistan’ın burada sorumluluk üstlenmesi lazım. Bu tarihi bir sorumluluktur. Bundan kaçan, gelecek nesillere bunu anlatamaz. Geçmişte orada olan tahribatları nasıl gelen idareciler, yöneticiler bu kuşaklara anlatamıyorsa, yarın da o nesiller bunun hesabını soracaktır" dedi.

Erdoğan: İran ile ‘Yüzyılın Anlaşması’nı konuştuk

Erdoğan, Ruhani ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz daha çok ikili ekonomik ilişkiler üzerinde durduk. İkili ekonomik ilişkilerimizin dışında da bölge için ‘Yüzyılın Anlaşması’ denilen plan üzerine bir görüşmemiz oldu. Ayrıca Dışişleri ile Hazine ve Maliye bakanlarımız arasında devam eden bazı ilişkiler var. Önümüzdeki hafta içerisinde nerede nasıl biraraya gelecekleri konuşuldu. Bankalar arasındaki ilişkileri ve diğer konuları masaya yatıracaklar" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:48
  1. Ankara
  2. Suudi Arabistan
  3. Selman

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