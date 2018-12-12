Erdoğan'dan şehit emniyet müdürünün ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye telgrafı yolladı.12 Aralık 2018 Çarşamba 12:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Verdi'nin ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.
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