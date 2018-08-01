Erdoğan'dan şehit cenazesinde "idam" sözü!

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz.

İDAM CEZASI İÇİN ATACAĞIMIZ ADIM YAKINDIR

- İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız.