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Erdoğan'dan şehit cenazesinde "idam" sözü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta düzenlenen cenaze töreninde idam düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:42
Erdoğan'dan şehit cenazesinde "idam" sözü!

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz.

İDAM CEZASI İÇİN ATACAĞIMIZ ADIM YAKINDIR

-  İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:42
  1. idam
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. Erdoğan
  4. Nurcan Karakaya
  5. idam düzenlemesi

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  • Ömer halis Ömer halis 31 dk önce
    TERÖRÜ ÇOK UZAKLARDA ARAMAYA GEREK YOK TBMM'DE ZATEN CHP HDP MEVCUT BU KÜÇÜCÜK YAVURUNUN KATİLİ SADACE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞIL AYNI ZAMANDA KEMAL DENEN O KANSIZ VATAN HAİNİDE BU KATLİAMA HDPKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MECLİSE SOKARAK DESTEK OLMUŞTUR. ESERİNLE GURUR DUY KALLEŞ VATAN HAİNİ
  • Yunus 16 Yunus 16 54 dk önce
    BAŞKANIM, İDAM GELMEDEN PKK DA BİTMEZ FETÖ DE BİTMEZ. İDAM İDAM. İNTİKAM KANA KAN İNTİKAM İNTİKAM.
  • Yunus 16 Yunus 16 54 dk önce
    BAŞKANIM, İDAM GELMEDEN PKK DA BİTMEZ FETÖ DE BİTMEZ. İDAM İDAM. İNTİKAM KANA KAN İNTİKAM İNTİKAM.
  • Osman yeşilırmak.Osman yeşilırmak.54 dk önce
    Başkanımızın sözlerine tamamen katılıyorum . En etkileyici sözü ise.Allah.cc.ne der biz ona bakarız sözü.rabbim yardımcısı olsun .
  • Yunus 16 Yunus 16 43 dk önce
    AVRUPA ÜLKELERİ TERÖR KONUSUNDA UZUN YILLAR SIKINTI YAŞASA? GYOTİNLERİ TEKRAR KURARLAR? AZ TERÖR OLUYOR HEMEN OHAL İLAN EDİYORLAR FRANSA İNGİLTERE ? İDAM İDAM İDAM
  • Yunus 16 Yunus 16 30 dk önce
    İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA.... BİZİM KADAR TERÖR İLE İLGİLİ DEVLET İN BEKASI İLE İLGİLİ SIKINTI YAŞASA LAR? FRANSA NIN TARİHİNDE GYOTİNLER VAR CEZAYİR KATLİAMI VAR HER TÜRLÜ AĞIR TEDBİRLERİ ALIR. ALMANYA SIKINTIYA DÜŞSE YAHUDİ LERİ NASIL KATLETTİYSE YİNE YAPAR? İNGİLTERE TARİHİNDE HEP KATLİAM HEP ZULÜMLER VAR? DEMOKRASİ DEMOKRASİ DERKEN? CUMHURİYET DİREKTEN DÖNDÜ 15 TEMMUZ 2016. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ NİN BEKASI İÇİN İDAM İDAM İDAM
  • Ahmet öz turkAhmet öz turk40 dk önce
    Allah deriz
  • Erhak Erhak 46 dk önce
    İNANMIYORUZ ARTIK.KANUN BU.KENDİ KENDİNE OTOMOTİK GEÇMİYOR.NERDE YASA TEKLİFİ.PKK NIN SİYASİ AYAĞI MECLİSTE.CHP HDP. HALK MI MÜCADELE ETSİN.NEDEN SENİ BAŞKAN YAPTIK.BOŞ VAATLERİ BÜTÜN GENEL BAŞKANLAR YAPIYOR.SANA İNANMIŞTIK.
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