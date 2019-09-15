Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi15 Eylül 2019 Pazar 14:40
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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