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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-3 Harekatı'nın yanı sıra Hakkari ve Diyarbakır'da şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-3 Harekatı ile Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan askerler Yunus Şahin, Durdu Oğuzhan Yılmaz, Üzeyir Aslan ile Hakkari'de el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan asker İdris Gezer'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Erdoğan, ayrıca, Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memurları Akın Çelebi ile Ali Uçar'ın ailelerine de başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:48
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Pençe-3 Harekatı
  3. şehit

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