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Siyaset Erdoğan'dan seçimler öncesi flaş paylaşım! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Siyaset

Erdoğan'dan seçimler öncesi flaş paylaşım! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-07 09:56:00 -
Erdoğan'dan seçimler öncesi flaş paylaşım! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Başkan Erdoğan 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalışıldığını ifade ederek Türkiye'nin 2002'den bu yana ekonomide başardıklarını sıraladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Ekonomide 21 yılda başarılanları sıralayan Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Ülkeyi yönetme görevini devraldığımız 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalışıyoruz.

Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz

Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor.
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Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan...

Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen…

Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır.

Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri vardır.

Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır.

Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun "önce ülkem" diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır.

Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır.

İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz."

 

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Yorumlar

Tahir Baba

Serok Ahmet İstanbul mitinginde şöyle diyor "mazottan ÖTV yi kaldıranlar gidecek mazottan ÖTV yi kaldıranlar gelecek". Bunların ayarı tamamen bozuldu.

Mustafs

Can kardeş sende kan var mı.yoksa kansızmısımn.merak ettim.bizim yörelerde kansız kimlere deniyor biliyormusun
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