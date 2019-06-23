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Erdoğan'dan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul seçimleri sonrası Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 21:16
Erdoğan'dan seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"Birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz"

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 21:16
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. G-20 Zirvesi

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp37 dk önce
    Reiz bunca imamoglu aleyhinde acıklamalarından sonra bana bu tebrik pek inandırıcı gelmedi amma hadi hatırın icin öyle olsun. Binaliye yaşattıgın bunca yorgunluga ve bütceye yüklenen milyonlarca lira secim giderleri bunun icinmiydi ki. Birde bu yaştan sonra kişilere güzel sözlerde örnek olmayı büyük olarak Rabbimiz bizlere emir etmedi mi ki. Sonucta ölümlü dünyada dahi yüzyüze bakacak degilmiyiz ?
  • Oumar_fd Oumar_fd 38 dk önce
    Siyaset ne kadar da kirli.
  • Avni Avni 40 dk önce
    Tamammi milyona yakın farkla başkan seçildim havasına girebilirmi
  • HakkiHakki41 dk önce
    Kimse 810 bin %10 küsur farkla başkan seçildim havasına girmesin
  • seyfullahseyfullah42 dk önce
    Cumhurbaskanim, söylediginiz gibi Vitrin Süsü yapacaksiniz degil mi onu?Dik dur egilme, bu millet seninle.
  • AhmetAhmet42 dk önce
    Yazık sana be reis bir tek sana acıyorum..şu etrafındaki yiyici takım ve dalkavuklar seni rezil etti kurtulamadın gitti eğer bu kafa ile devam edersen 4 sene sonra ellerinle imamoğluna dolayısıyla yabancı güçlereülkeyi teslim edersin....temizle şunları
  • MilliciMillici43 dk önce
    Milli iradenin bir kez daha tecelli etmesi kelimesi öncekinde tecelli etmişti yine etti diyerek tescil etmektir. Bu seçimi 31 martta kaybetmiştiniz.
  • boranboran45 dk önce
    allahu teala ne buyuruyor siz nasılsınız sizi öyle yonettirirm diyo
  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Adamı bir de hapse attır da başkalığı da ellerinle ver.

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