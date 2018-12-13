Erdoğan'dan Sağlık Market müjdesi: Karşı çıkanın canını yakarız!

İkinci 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Market müjdesi: Karşı çıkanın canını yakarız!

Erdoğan, hastaların sarf malzemelerini karşılayacağı bir sistem kuracaklarını açıklayarak şunları söyledi:

Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.

Erdoğan konuşmasının devamında "Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz." ifadelerini kullandı.