0553 313 94 23

Erdoğan'dan Sağlık Market müjdesi: Karşı çıkanın canını yakarız!

Sağlık Market kurulacağını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karşı çıkanın canını yakarız" dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:03
Erdoğan'dan Sağlık Market müjdesi: Karşı çıkanın canını yakarız!

İkinci 100 günlük eylem planını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Market müjdesi: Karşı çıkanın canını yakarız!

Erdoğan, hastaların sarf malzemelerini karşılayacağı bir sistem kuracaklarını açıklayarak şunları söyledi:

Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.

Erdoğan konuşmasının devamında "Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:03
  1. Manisa
  2. Eskişehir
  3. Elazığ
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Sağlık Market

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Operasyonlarda ele geçirilen silahları çalan polise 25 yıl hapis!
    1. Operasyonlarda ele geçirilen silahları..
    2. Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu..
    3. “Girişimcilikte yeni bir çıkış..
    4. İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım..
    5. 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    6. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu..
    7. Başkentte karla mücadele
    8. Altın fiyatları
    9. Özel sektörde 200 bin kişi istihdam..
    10. Kavşağı kaçırıp, geri manevra yapınca..
    11. Pilot üniversite projeleriyle ilgili..
    12. Kimlik kartı ve sürücü belgesinde..
    13. Skrtel, sorulan soruya çok kızdı: Sizi..
    14. 'Topuk yakma' davasında 2 hemşireye..
    15. FETÖ'nün "eyalet ağabeyine" hapis cezası
    16. Afrika ülkesinden Erdoğan açıklaması!..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da 8..
    18. 408 kişi hayatını kaybetti! 73 yılda..
    19. Döviz kurları
    20. Balıkesirspor Baltoklu futbolcular,..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!