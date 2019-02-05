Erdoğan'dan Saadet'e tepki: Bunlar Kıyamet alameti!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için CHP, İP, SP ve HDP'nin biraraya gelmesini "kıyamet alameti" olarak nitelendirdi.

"Nereden nereye geldik"

Erdoğan’ın konuşmasından o bölüm şöyle;

"İhracatta tarihi bir rekora geldik. Bay Kemal bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı? Ocak’ta yıllık ihracatımız 168.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil’le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil’le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik."