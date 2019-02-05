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Erdoğan'dan Saadet'e tepki: Bunlar Kıyamet alameti!

AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP-İP ve Saadet Partisi’nin HDP ile kurduğu ittifaka tepki gösterdi.

05 Şubat 2019 Salı 14:14
Erdoğan'dan Saadet'e tepki: Bunlar Kıyamet alameti!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için CHP, İP, SP ve HDP'nin biraraya gelmesini "kıyamet alameti" olarak nitelendirdi.

"Nereden nereye geldik"

Erdoğan’ın konuşmasından o bölüm şöyle;

"İhracatta tarihi bir rekora geldik. Bay Kemal bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı? Ocak’ta yıllık ihracatımız 168.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz. Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil’le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil’le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:15
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Saadet Partisi
  3. CHP
  4. HDP
  5. İYİ Parti
  6. ittifak
  7. kıyamet alameti

YORUM YAZ

  • Eski AkpartiliEski Akpartili28 dk önce
    Hayırdır inşallah? Saadet Partisinde bir yükseliş falan mı var? VALLAHİ 16 yıl akpartiye oy verdim! MHP ile ittifak sonrası akparti çizgisini bozdu, atatürkçü olduğunu falan söyledi, her gün 5816'dan tutuklamalar! beni soğuttu! Saadet hep dalga geçtiğim parti oldu fakat KÜÇÜKLÜĞÜNE RAĞMEN, chp ile ittifak yapmadan, ilkelerimiz var demesinden, "şu il benim, bu il senin" dalgasına kapılmadağından takdir ettim! BU SEFERKİ OYUM İSE YA BBP YA SAADET!!!
  • SelimSelim28 dk önce
    Sen böle konuştukca akp nin en buyuk alamet oldugu gitgide anlaşılıyor

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