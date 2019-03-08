Erdoğan'dan RTÜK ve TRT'ye kritik atamalar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.08 Mart 2019 Cuma 11:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, RTÜK Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu görevlendirildi.
Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü.
TRT atamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü.
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