Erdoğan'dan RTÜK ve TRT'ye kritik atamalar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, RTÜK Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu görevlendirildi.



Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü. TRT atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince uygun görüldü.

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