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Gündem Erdoğan'dan Putin'e yeni teklif!
Gündem

Erdoğan'dan Putin'e yeni teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden krizin çözümü için Vladimir Putin'e liderler düzeyinde görüşme teklifini yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 17:01:00 -
Erdoğan'dan Putin'e yeni teklif!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

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