Erdoğan'dan Putin ile görüşme öncesi ilk sözler: Tüm dünyayı etkileyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor.

Görüşme başladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatında 7. Üçlü Zirve'ye katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşmesine başladı.

"Sonuç tüm dünyayı etkileyecek"

Görüşme öncesi Putin ile basın karşısında kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.