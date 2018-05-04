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Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde Afrin ile ilgili açıklamalarda bulundu ve sıranın Tel Rıfat ve Münbiç'e geldiğini ifade etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:34
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...

Suriye ve uluslararası hukuk sorusuna ''Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz bildiğimizi bugüne kadar okuduk ve okumaya devam edeceğiz'' diyen Erdoğan ''Uluslararası hukuk onların hukuku mu yoksa uluslararası hukuk mu? Biz de uluslararası hukuktan anlıyoruz'' dedi. ''Afrin'de güvenliği tesis edene kadar oradayız, sonra önümüzde Münbiç var İdlib var, Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriyenin refahı bizim için son derece önemli'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 20:34
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Mümbiç
  3. Menbiç
  4. operasyon

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