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Erdoğan'dan 'operasyon' açıklaması: Gecikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul gençlik Festivali"nde gençlerle buluştu.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:15
Erdoğan'dan 'operasyon' açıklaması: Gecikti

"İstanbul Gençlik Festivali"nde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırat Kalkanı'na başladıysak ne diye başladık? Burada bizim ertelenmiş müdahale hakkımız var. Niye ertelenmiş müdahale hakkı diyorum? Çünkü bizim, Zeytinlik Harekatıydı bu harekatın adı, Fırat Kalkanı'nın adı Zeytinlik Harekatıydı. Gecikti o, onu daha önceden yapmamız lazımdı. Daha önceden yapsaydık Kilis bu kadar vurulmazdı." dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 20:15
  1. Kilis
  2. İstanbul gençlik Festivali
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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