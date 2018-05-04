Erdoğan'dan 'operasyon' açıklaması: Gecikti

"İstanbul Gençlik Festivali"nde gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Fırat Kalkanı'na başladıysak ne diye başladık? Burada bizim ertelenmiş müdahale hakkımız var. Niye ertelenmiş müdahale hakkı diyorum? Çünkü bizim, Zeytinlik Harekatıydı bu harekatın adı, Fırat Kalkanı'nın adı Zeytinlik Harekatıydı. Gecikti o, onu daha önceden yapmamız lazımdı. Daha önceden yapsaydık Kilis bu kadar vurulmazdı." dedi.