Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Türkiye'nin yere kapaklanmasını bekleyenleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da işçilerle iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgemizde ve dünyada savaşların, krizlerin kol gezdiği bir dönemde bize ülkemizde huzurla yayaşabilmeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Önce elimizdekilere şükredeceğiz sonra daha iyi için çalışacağız. Dünyamız salgın dönemiyle başlayıp savaşla derinleşen bir kaosla uğraşırken önceliğimizi insanların aşına verdik. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir miktar düşmüş olabilir ama 30 milyon çalışanımızla kısa sürede telafi edebiliriz. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok insanın fedakarlığı vardır. Eskiler emeksiz yemek olmaz derler, emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez, emek yoksa yol, su, elektrik hiçbiri olmaz. Hükümetlerimiz döneminde hep çalışanların emeklerini alabileceği adımlar attık. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bu sınamaları alnımızın akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz. Bir yandan istihdam alanını artırırken bir yandan insanların işlerini korumalarını sağlamaya çalıştık. Gençlerimiz ve kadınlarımız gibi istihdama yeni giren kesimleri ayrıca destekledik. Asgari ücrete yüzde 50'den fazla artışı yaptık. Devlet olarak kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettikleri gerçektir. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz unsurlardan biri de sendikalaşmadır.

Askerimizin sınırda yaptığı hizmeti siz burada alın terinizle gerçekleştiriyorsunuz. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer Savunma Sanayii ürünleri önemli kalemlerimiz arasında yer alıyor. Yıllarca ülkemizi savunma sanayii ürünleri ile tehdit edenler şimdi bizim ürettiklerimizin peşindedir. 3-5 yıla kadar kritik bazı projeleri de tamamlayarak bu alanda kendimizi güvenli hissedeceğiz. Şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık, inşallah tamını da yapacağız.