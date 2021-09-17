Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi, Türkiye'den dev atılım!

Bazı programları kapsamında dün Mersin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada toplu açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Eğitim, sağlık, ulaşım sanayiye kadar her alanda tesis var. Eğitimde aralarında Toroslar Cahit Garipoğlu Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı çeşitli yatırımlarımızı burada resmen hizmete açıyoruz. Anamur Devlet Hastanemizin açılışını yapıyoruz. Mersin yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Mezitli Hükümet Konağı, Erdemli Adalet Sarayı, Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet, Özel Harekât binası gibi kamu yatırımlarımızı hizmete alıyoruz.

Mersin'imizin Cennet Cehennem Ören Yeri, Meryem Ana Kilisesi restorasyonu ile dün gece konakladığımız termal oteli, Cuma namazını kıldığımız Emir Sultan Camii'nin resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

Özel sektörümüzün 1.2 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 19 aylık projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tarsus Organize Sanayi Bölgemizin 3. kısmı ile modern fabrika ve yenilik merkezimizi bugün resmen hizmete veriyoruz.

Bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlık, kurumlar, özel sektör, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmamıza gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Merkezimizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Mühendis ve işçilerimizin gayretiyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 13 bin mühendisin 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere çalıştığı böyle bir eser inşallah birinci ünitesi 2023'ün Mayıs'ında bitecek.

En son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 Mayıs'ına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 443 nükleer santral halen faaliyette. 19 ülkede 51 nükleer santral inşaat safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başka bir şey.

Akkuyu'daki tesis üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla, teknoloji ile atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarımız giderek arttığı dönemde önemi artan nükleer santrallerdir.

Amacımız ikinci, üçüncü nükleer santraline kavuşacak adımları atmaktır. Mersin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en önde olduğunu ispatlamıştır. Bu stratejik yatırımın ülkemize kazandırılmasında ve inşasında emeği geçenleri buradan tekrar tebrik ediyorum.

Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. İlk 7 ayda Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken yine bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdam ve Ocak-Ağustos'ta 2. 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar.

Son 1,5 yılda ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik. Mersin aynı zamanda 69 ayrı odaya kayıtlı 55 bine yakın esnaf ve sanatkârıyla bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. Salgın döneminde şehrimizde 26 bine yakın esnafımıza destek verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaş, üretici, çiftçimizi yalnız bırakmadık.

Zararlarını tazmin ederek tahrip olan ev, ahır, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Bölgemizde ve dünyada on milyonlarca insanın iç çatışma, siyasi istikrarsızlık, sosyal huzursuzluk, ekonomik sıkıntılar sebebiyle yerinden ve yurdundan edildiği dönemde devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza sunduk.

Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Mersin bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerimizden biridir.Bir dönem terör, bir dönem güney komşularımızdan kaynaklanan göç yüküne rağmen Mersin kalbini ve kollarını mazlumlara açarak onurlu duruşundan taviz vermemiştir.

Mersin bugün de kendine yakışanı yapmaktadır. Türkiye üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına taşıyacak değildir. Avrupa başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin gerçekçi ve somut atma adım atma zamanı gelmiştir. Kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Önce Irak, ardından Suriye, Libya, Karabağ ve şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler karşısında bizim kadar fedakarlık yapan, kararlı duruş sergileyen hiçbir ülke yoktur.

Ama bu hasletimizi kendi güvenlik ve refah zenginliklerinin bekçiliğine kalkanların istismarına gelecek değiliz. Önümüzdeki dönemde adil ve hakkaniyetli yük paylaşımları için gereken girişimlere devam edeceğiz.Mersin'in hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Sizlerin fedakârlılığını, yüce gönüllülüğünüzü kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyiz. Akdeniz'de elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkararak Mersin'in yıldızını daha da yükseğe çıkarmak için tüm gücüyle mücadele ediyoruz.

Birileri hala büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerine yürüyoruz.

Milletimize tek vaat değil eski Türkiye'yi yeniden hortlatmak olanların tersine 2053, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım; bu ülkede senin bir d ikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Elhamdülillah 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz.

Eşek ölür kalır semeri, insan olur kalır eseri. Biz bunların sözünü etmekle kalmıyor eser ve hizmet siyasetimizle adım adım taşları döşüyoruz. Mersin'in ülkemiz için kritik bir dönüm noktası olan bu kutlu yolda bize daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz. 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak. Büyük ve güçlü Türkiye derken içi boş siyasi slogan olarak söylemiyoruz. 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyaseti, altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz. 81 vilayetin tamamı gibi Mersin'de de cumhuriyet döneminde eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşmuştur.

Mersin'e 38 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 5617 derslik, Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri 4726 kapasiteli yurt binaları açtık. 61 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda toplam 7 milyar liralık kaynakla destekledik.Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettik. 1300 yataklı şehir hastanemizle Mersin'i buluşturduk.

Şehir hastanesinde standardında 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Mezitli Devlet Hastanemizin de bulunduğu 6 sağlık tesisi plan, proje, ihale çalışmaları sürüyor. 3890 konutu sosyal donatısı ile birlikte istifadenize sunduk. Dar gelirli vatandaşlarımız için Mezitli'de 262 ve Mut'ta toplam 588 konut yapıyoruz.

Gülnar'da 205 konut, 1 cami ve ticaret merkezi inşasında sona geldik. Akdeniz ilçemizde Çay mahallesinde kentsel dönüşüm proje kapsamında 416 konut, 36 dükkan, cami ve ticaret merkezi inşaatı sürüyor. Bu konutları da yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. 4 millet bahçesi projemiz var. Mersin Millet Bahçesi, Muzaffer Yalçıntaş Millet Bahçesi'nin açılışını yaptık. Mezitli ve Aydıncık bahçelerinde çalışmalarımızı hızlandırdık.

Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu Tarsus, Çamlı yolunu, Silifke-Mut ayrımı yolu, Tarsus Turizm Merkezi yolunu, Anamur-Kazancı-Ermenek yolunu seneye tamamlıyoruz. Akdeniz sahil yolunun kalan kesimlerini, Silifke-Mut, Gülnar-Mut, Mersin-Tarsus Otoyol ayrımı, Mersin Organize Sanayi Bölge bağlantı kavşağını 2023'te hizmete alıyoruz.

Adana-Mersin Demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini yarı yarıya indirdik. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hattında çalışmalarımız sürüyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı ilerliyor. Mersin'e iki yat limanı kazandırdık. Tarsuslu vatandaşlarımızın hasretle beklediği sulama ve içme suyu için barajda sona geliyoruz. Mersin'de 135 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 243 bin dekar araziyi sulamaya açacağız.

Mersin ve Tarsus'un içme su hattını izale hattı vasıtasıyla karşıladık. Mersinli çiftçilere 2,5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Mersin'e yeni 3 organize, 1 endüstri bölgesi, 2 teknopark ve 1 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Tarsus ilçelerimize doğalgaz geldi mi? İşte biz buyuz.

Modern dünya neyi yaşıyorsa neyden istifade ediyorsa benim Mersinli kardeşim de ondan istifade edecek. Yakında Mut, seneye Erdem, Anamur, Bozyazı ve Gülnar'a doğalgaz arzı sağlamayı planladığımız müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülkeye ve millete eser, hizmet kazandırmak nasip işidir. Hamdolsun biz bu şerefe nail olduk. Yıllarca bu ülkede siyaset yapıp, zaman zaman iktidara bile gelip de taktığı tek çivi, yaptığı tek hayırlı hizmeti olmayanlar var.Siyaseti yalan, iftira, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler."