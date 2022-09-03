Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi her gün biraz daha büyüterek bize duyulan güvene layık olmaya çalışıyoruz. 21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle, ama ilk günkü aşk ve ilk günkü sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Milli ve yerli üretimimizin Türkiye'yi sadece 'pazar' olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz.

Yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı

TEKNOFEST'i görüp de istikbalimiz adına gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli oranı yüzde 20 iken bunu yüzde 80'e çıkardık. Bu ülke toplu iğne dahi üretemezken, şimdi dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmemizin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini biliyoruz.

Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz.

Ülkemiz tüm dünyada göz dolduruyor

Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. İmam Hatip okullarımıza, ilim ve irfan yuvalarımıza hakaretlerin gerisinde bu nobranlık var. Tüm ikbalini milletin felaketine bağlamış kifayetsizlere rağmen ülkemiz bir istikrar ve güven abidesi olarak tüm dünyada göz dolduruyor.

"Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız"

2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. CHP ve yoldaşları bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmaya çalışıyor. Açıkca söylüyorum: Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız.

Bu güzel ülkeyi ne FETÖ'cü hainlere ne PKK'lı alçaklara ne de bunların CHP içindeki uzantılara terk edemeyiz.