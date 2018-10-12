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Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan, "Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 20:38
Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi akşam yemeğine katılan Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. 'En kötü düzen düzensizlikten iyidir' sözü, kötü düzenin sürmesine değil, tam tersine bir an önce ıslahının gerekliliğine işaret eder. Biliyorsunuz Türkiye olarak her fırsatta BM'de özellikle de Güvenlik Konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diye formüle ettiğimiz bu çağrımızın temelinde adalet talebi vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

33 milyar dolar Suriye'den gelen mülteciler için sadece harcama yaptık. Suriye'de huzuru tesis ettiğimiz her yerde güvenlik ve adalet sistemini işler hale getiriyoruz. Buna karşılık bölgede hale Türkiye'nin insani duruşunun karşısına terör örgütü ile iş birliği yapan ülkeler çıkıyor. Buna rağmen lafa geldiğinde ağızlarından demokrasiyi, insan haklarını düşürmeyenler bu örgütleri destekliyor. 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:38
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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