Erdoğan'dan önce İstanbul bu haldeydi! Dönemin İSKİ Genel Müdürü böyle itiraf etmişti... İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel'in ortaya çıkan videosu, Recep Tayyip Erdoğan öncesi dönemde, İstanbulluların sürekli su kesintileriyle uğraştığını gözler önüne serdi.

1993 yılında Nurettin Sözen'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde, İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ergun Göknel'in, şehirdeki su sıkıntısıyla ilgili söyledikleri, Recep Tayyip Erdoğan öncesi dönemde, İstanbul'un ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

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