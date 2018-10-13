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Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Burslarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans öğrencilerinin 500 lira burs alacağını açıkladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:43
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik yılı açılışında konuştu.

Burslarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''16 yıl evvel burs kredi olarak ayda ne veriliyordu bu ülkede? 45 lira. Lisans öğrencilerine 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bin lira doktora öğrencilerine bin 500 lira vereceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aynı şehirden gelmiş kimi zaman aynı mahallede oynamış gençler siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz öğrenciye üniversiteyi aratmadık, biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. En büyük başarımız buradadır. Şu anda 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitemiz var. Yıllardır üniversiteleri baskıcı, jakoben hatta faşist ideolojilerine payanda yapanlar, bizim dönemimizde üniversitelerin asli hüviyetlerine kavuşmasından çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar.'' ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin bizden önce üniversitelerin darbelerde oynadığı role ilişkin tek bir açıklaması yoktur. Bunların varoluş kaidesi ait oldukları yerlerin tetikçiliğini yapmaktır. Üniversiteleri bilim ve araştırma yerine vesayetin ideoloji üretim merkezleri olarak gören zihniyeti hep birlikte çöpe attık. Belli ideolojik kimliklerin üniversitelerde kısmen sürdürdüğünün farkındayız. Bunların zamanla değişeceğine inanıyorum. Biz üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri üniversitelerde olmalı.''

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 23:43
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