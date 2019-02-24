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Erdoğan'dan o isme sert sözler: Parti ambleminden korkan aday olur mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay mitinginde CHP-İP-HDP ittifakının adayı Mansur Yavaş hakkında konuştu. Erdoğan, "Mansur Yavaş'ı Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil, parti ambleminden korkan aday olur mu?" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 18:39
Erdoğan'dan o isme sert sözler: Parti ambleminden korkan aday olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay mitinginde konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Mansur Yavaş'a Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil, parti ambleminden korkan aday olur mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik, zafere ulaştık ulaşıyor.

24 Haziran seçimlerinde %51 oyla Cumhur İttifakını birinci yapan Hatay'ı tebrik ediyorum. Artık Hatay'da yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Hatay'ın sırtındaki CHP zihniyetinden kurtarmamız gerekiyor. 31 Mart'ta bu şehrin anahtarını artık emin ellere vermemiz lazım.

31 Mart zaferimiz şimdiden mübarek, kutlu olsun durmak yok yola devam

Bugün Meclis Başkanlığı seçimi vardı, Cumhur İttifakı büyük bir zafer kazandı. Şentop Meclis Başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Biz kapınızı sadece seçim zamanı çalanlardan değiliz. Hatay'ın yollarını seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz. Hatay'da 16. mitingimi yapıyorum

Mansur Yavaş'a Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil, parti ambleminden korkan aday olur mu?

"Türkiye'de Kürdistan diye bir yer mi var"

Bunların kim olduğu ortada. Ne diyor Kürdistan diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Kendine gel.

Bu milleti parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta dersini vereceğiz.

Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben ne yapacağım, bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Ve bunu kendisi de ödemiyor. Bağış kampanyası açmış. Milletvekilleri ödeyecek.

Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır.

"Önemli olan vaadi yerine getirmektir"

Siyaset fedakarlık işidir, gönül vizyon işidir. Siyasette söz söylemek vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir.

Son 17 yılda Hatay'a 29 katrilyon yatırım yaptık

25 bin seyircili Hatay Stadyumunu bu yıl tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine Millet Bahçesi yapıyoruz.

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen 100 günlük icraat programının yüzde 97'sini gerçekleştirdik.

- Hataylı çiftçilerimize toplamda 2.2 milyarlık destek verdik

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:39
  1. Hatay
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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