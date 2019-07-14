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Erdoğan'dan net mesaj! "Altımızın oyulmasına fırsat vermeyiz, yakından takip ediyoruz"

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede Türkiye'yi bölgede oyun dışı bırakma çabalarına karşı net mesaj vererek "Altımızın oyulmasına fırsat tanımadan gereken her durumda inisiyatif kullanmakta tarafız. Tüm tehditlere aldırmadan çalışmalarımız sürüyor" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:37
Erdoğan'dan net mesaj! "Altımızın oyulmasına fırsat vermeyiz, yakından takip ediyoruz"

İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Lübnan, Suriye ve Libya son dönemde Akdeniz'in doğusunda gerçekleştirdikleri enerji merkezli faaliyetlerle tansiyonun yükselmesine neden olacak adımlar atarken Türkiye, uluslararası hukuktan doğan egemenlik haklarını korumak amacıyla önlemler alıyor. Gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda net mesaj verdi.

Doğu Akdeniz'de somut adımlar atıyoruz

Son dönemde, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetini tetikleyen bir diğer gelişmenin de Doğu Akdeniz'de yaşandığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'deki haklarını, hukuklarını, çıkarlarını yok sayan anlayışın bölgeye çöreklenme çabalarına karşın somut adımlar atıyoruz. Halen Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz, bunun yanında da Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemimiz, bölgede faaliyetlerini tüm tehditlere aldırmadan sürdürüyor. Bu gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla tabii yanlarında Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin unsurları da bulunuyor. İsrail, Mısır, Libya, Cezayir ve Tunus başta olmak üzere, bölge ülkelerindeki tüm gelişmeleri dikkatle takip etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Yakından takip ediyoruz

Aynı şekilde Güney Asya'da Afganistan, Pakistan, Hindistan merkezli her gelişmenin Türkiye'nin takip alanı içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Amerika'nın İran yaptırımları, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez Ülkeleri'ndeki her tasarrufunu da yakından izliyoruz." dedi.

Balkanlar'ı, Doğu Avrupa'yı, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı da aynı çerçevenin içinde düşünmek gerektiğini aktaran Erdoğan, "Çünkü buralarda yaşanacak her meselenin ucu, eninde sonunda gelip mutlaka ülkemize dayanacaktır. Bu sebeple en küçük bir boşluğa meydan vermeden, rehavete kapılmadan, altımızın oyulmasına fırsat tanımadan gereken her durumda inisiyatif kullanmakta tarafız." diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:37
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