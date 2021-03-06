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Siyaset Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür
Siyaset

Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile ilgili objektif değerlendirmeleri nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:26:00 -
Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e objektif Türkiye değerlendirmeleri için teşekkür etti.

Erdoğan'dan Stoltenberg'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'nin NATO için önemini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Objektif değerlendirmeleri dolayısıyla NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ettiği paylaşımında Erdoğan, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye ve küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

 

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