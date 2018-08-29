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Erdoğan'dan MYK toplantısı öncesi hatıra fotoğrafı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı için Adana'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi Adana il, ilçe yönetimi ve belediye başkanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
Erdoğan'dan MYK toplantısı öncesi hatıra fotoğrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana il, ilçe yönetimi ve belediye başkanları ile AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde genel merkeze ziyarete gelen partisinin Adana il, ilçe yönetimi ve belediye başkanları ile görüştü.

Genel merkez önünde gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
  1. Adana
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. AK Parti MYK Toplantısı
  5. Ömer Çelik
  6. Jülide Sarıeroğlu

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