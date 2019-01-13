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Erdoğan'dan Müge Anlı'ya 'Palu Ailesi' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de program yapan Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı "Palu Ailesi" olayı nedeniyle telefon etti.

13 Ocak 2019 Pazar 00:02
Erdoğan'dan Müge Anlı'ya 'Palu Ailesi' telefonu

Geçtiğimiz hafta ATV 'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müge Anlı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yaptığı çalışmalardan dolayı Müge Anlı ve ekibine teşekkür eden Başkan Erdoğan, konunun takipçisi olduklarını ifade ederek Adalet, İçişleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına talimat verdiklerini söyledi. Erdoğan, olayı tüm kalemleriyle takip edildiğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:02
  1. Palu Ailesi
  2. Müge Anlı
  3. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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