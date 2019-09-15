Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü telefonla arayarak tebrik etti- Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti15 Eylül 2019 Pazar 14:05
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
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