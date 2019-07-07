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Erdoğan'dan Miçotakis'e kutlama telefonu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

07 Temmuz 2019 Pazar 22:00
Erdoğan'dan Miçotakis'e kutlama telefonu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında Miçotakis ile bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 22:00
  1. Kiriakos Miçotakis
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  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yunanistan

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