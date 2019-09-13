Erdoğan'dan Metin Oktay paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. Merhum futbolcu Metin Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı.

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