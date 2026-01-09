  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!

Fenerbahçe, son olarak Anderlecht U18 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Timéo Ilunga-Tshiapidia’yı denemeye aldı.

#1
Foto - O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!

Genç oyuncunun altyapı için Türkiye’ye geldiği ve sarı-lacivertli ekiple antrenmanlara çıkmaya başladığı öğrenildi.

#2
Foto - O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!

Fenerbahçe, geleceğe yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, Anderlecht U18 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Timéo Ilunga-Tshiapidia’yı denemeye aldı.

#3
Foto - O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!

Genç futbolcunun altyapı çalışmaları kapsamında Türkiye’ye geldiği ve Fenerbahçe tesislerinde antrenmanlara çıkmaya başladığı öğrenildi. Teknik ekibin, Belçikalı oyuncuyu bir süre yakından takip ederek performansını değerlendireceği ifade edildi.

#4
Foto - O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!

Timéo Ilunga-Tshiapidia’nın deneme sürecinin ardından Fenerbahçe’nin oyuncu hakkında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Almanya'da patlama! Ölüler var
Aktüel

Almanya'da patlama! Ölüler var

Almanya'da bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
İsrailli vekilden korku dolu itiraf: "Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor
Gündem

İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor

İsrail parlamentosu (Knesset) eski üyesi Ruth Wasserman Lande, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin artan jeopolitik nüfuzu ve C..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar
Dünya

Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar

Honduraslı muhalif kadın siyasetçi Gladys Aurora López, basın mensuplarına konuştuğu sırada uzaktan atılan el yapımı bir bombanın kafasına ç..
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"
Gündem

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren skandal açıklamalar, Halep’teki terör inlerinin yerle bir edilmesiyle birlikte tekrar sosyal medyan..
