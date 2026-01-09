O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!
Fenerbahçe, son olarak Anderlecht U18 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Timéo Ilunga-Tshiapidia’yı denemeye aldı.
Genç oyuncunun altyapı için Türkiye’ye geldiği ve sarı-lacivertli ekiple antrenmanlara çıkmaya başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe, geleceğe yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, Anderlecht U18 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Timéo Ilunga-Tshiapidia’yı denemeye aldı.
Genç futbolcunun altyapı çalışmaları kapsamında Türkiye’ye geldiği ve Fenerbahçe tesislerinde antrenmanlara çıkmaya başladığı öğrenildi. Teknik ekibin, Belçikalı oyuncuyu bir süre yakından takip ederek performansını değerlendireceği ifade edildi.
Timéo Ilunga-Tshiapidia’nın deneme sürecinin ardından Fenerbahçe’nin oyuncu hakkında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
