İsrail'den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş'ın eşine "sosyal medya" gözaltısı!
Gündem

İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı!

İşgalci İsrail ordusu, Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan ve 1996 yılında suikastla şehit edilen İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı "Mühendis" lakaplı Yahya el-Ayaş'ın ailesine yönelik baskılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, şehit komutanın eşi Hiyam Ayaş'ı, "internet üzerinden kışkırtma yaptığı" şeklindeki asılsız iddialarla gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 1996'da öldürülen komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam Ayaş'ı "internet üzerinden kışkırtma yaptığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kentinin Cebel eş-Şimal bölgesi başta olmak üzere bazı mahallelerine baskın düzenledi.

Bazı evlerde arama yapan İsrail ordusu, Kassam Tugayları'nın öldürülen komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam el-Ayaş'ı gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, evinin girişine "Umm el-Beraa internet üzerinden kışkırtma nedeniyle gözaltına alındı" yazılı bir pankart astığı ve pankarta Hiyam el-Ayaş'a ait olduğu öne sürülen bir Facebook paylaşımının görselini eklediğini aktarıldı.

Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanlarından Yahya el-Ayaş, İsrail tarafından 5 Ocak 1996'da Gazze Şeridi'nde cep telefonuna yerleştirilen patlayıcıyla öldürülmüştü.

