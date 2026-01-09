Uzmanı sosyal sitelerinde dolaşan Gut hastalığı konusunda uyarıyor! Sakın inanmayın... Uzmanından uyarı

Gut, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi sonucu eklemlerde kristallerin birikmesiyle oluşan, şiddetli ağrı ve iltihapla seyreden bir artrit türü. Dünya genelinde yaklaşık 41 milyon kişi bu hastalıkla yaşıyor ve her yıl 7 milyon yeni vaka teşhis ediliyor. Ancak hastalığın bu kadar yaygın olmasına rağmen, gut hakkındaki doğru bilgi hem hastalar hem de toplum genelinde yeterince bilinmiyor. Araştırmacılar, sosyal medya platformlarında “gut” anahtar kelimesiyle paylaşılan ve en çok etkileşim alan 200 videoyu inceledi. Videoların önemli bir bölümünün gut hastaları veya yakınları tarafından paylaşıldığı, sağlık profesyonellerinin ise içeriklerin yalnızca yaklaşık dörtte birini oluşturduğu belirlendi. Paylaşımların büyük kısmı sağlık tavsiyesi verme, kişisel deneyim aktarma ya da ürün tanıtımı amacı taşıyordu. İncelenen içeriklerde gut hastalığının nedenleri ve yönetimi anlatılırken, diyet ve yaşam tarzı önerileri öne çıktı. Birçok paylaşımda kaçınılması gereken yiyecekler sıralanırken, bitkisel ürünler ve takviyeler “doğal ve zararsız” olarak tanıtıldı. Uzmanlara göre bu tür önerilerin büyük bölümü bilimsel kanıta dayanmıyor.