Uzmanı sosyal sitelerinde dolaşan Gut hastalığı konusunda uyarıyor! Sakın inanmayın... Uzmanından uyarı

SON DAKİKA
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gut hastalığı konusunda son dönemde sosyal medyada sitelerinde dolaşıma sokulan sahte videolar hızla yayılırken uzmanı yanıltıcı ve bilimsel temelden yoksun olduğu konusunda uyarıyor. Uzmanı kamuoyunu uyardı. Sakın tuzağa düşmeyin!

Gut hastalığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan videolar hızla yayılırken, uzmanlar bu içeriklerin önemli bir bölümünün yanıltıcı ve bilimsel temelden yoksun olduğu konusunda uyarıyor. Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından Rheumatology Advances in Practice dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sosyal medyada paylaşılan gut içeriklerinin büyük ölçüde yanlış veya eksik bilgiler içerdiğini ortaya koydu.

Gut, kandaki ürik asit seviyesinin yükselmesi sonucu eklemlerde kristallerin birikmesiyle oluşan, şiddetli ağrı ve iltihapla seyreden bir artrit türü. Dünya genelinde yaklaşık 41 milyon kişi bu hastalıkla yaşıyor ve her yıl 7 milyon yeni vaka teşhis ediliyor. Ancak hastalığın bu kadar yaygın olmasına rağmen, gut hakkındaki doğru bilgi hem hastalar hem de toplum genelinde yeterince bilinmiyor. Araştırmacılar, sosyal medya platformlarında “gut” anahtar kelimesiyle paylaşılan ve en çok etkileşim alan 200 videoyu inceledi. Videoların önemli bir bölümünün gut hastaları veya yakınları tarafından paylaşıldığı, sağlık profesyonellerinin ise içeriklerin yalnızca yaklaşık dörtte birini oluşturduğu belirlendi. Paylaşımların büyük kısmı sağlık tavsiyesi verme, kişisel deneyim aktarma ya da ürün tanıtımı amacı taşıyordu. İncelenen içeriklerde gut hastalığının nedenleri ve yönetimi anlatılırken, diyet ve yaşam tarzı önerileri öne çıktı. Birçok paylaşımda kaçınılması gereken yiyecekler sıralanırken, bitkisel ürünler ve takviyeler “doğal ve zararsız” olarak tanıtıldı. Uzmanlara göre bu tür önerilerin büyük bölümü bilimsel kanıta dayanmıyor.

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri, sosyal medyada paylaşılan videolarda kanıta dayalı tıbbi tedavilere çok az yer verilmesi oldu. Uzun süreli ürik asit düşürücü tedaviler, gut hastalığının standart ve etkili yönetim yöntemi olmasına rağmen, içeriklerin yalnızca küçük bir kısmında ele alındı. Uzmanlar, gut hastalığının yalnızca beslenme alışkanlıklarına bağlanmasının yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Diyet ve alkol tüketimi etkili olsa da, genetik faktörler, böbrek fonksiyonları ve vücut ağırlığı hastalığın gelişiminde daha belirleyici rol oynuyor. Sosyal medyada yayılan eksik ve yanlış bilgiler, hastaların doğru tedaviye ulaşmasını zorlaştırabiliyor.

Gut hastalığına ilişkin son dönemde sosyal medyada sitelerinde dolaşıma sokulan sahte hızla yayılırken uzmanı bu içeriklerin önemli bir bölümünün yanıltıcı olduğunu söyleyip kamuoyunu uyardı. Sakın tuzağa düşmeyin! Araştırmacılar, gut hastalığına dair bilimsel ve güvenilir bilgilerin sosyal medyada daha görünür hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kullanıcıları sağlıkla ilgili içerikleri güvenilir kaynaklardan doğrulamaya çağırıyor.

